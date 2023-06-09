Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow в зоне СВО

Минобороны России сообщило о перехвате двух крылатых ракет Storm Shadow в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 9 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Также, по данным военного ведомства, за минувшие сутки было перехвачено 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что российские военнослужащие уничтожили 13 украинских беспилотников в районах сел Огурцово и Ольшана в Харьковской области, поселка Житловка в Луганской народной республике (ЛНР), населенных пунктов Володино и Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР), села Сладкая Балка в Запорожской области, и в районах населенных пунктов Братолюбовка, Песчаное и Васильевка в Херсонской области.

Кроме того, истребительной авиацией Воздушно-космических сил России был сбит украинский самолет МиГ-29 в Запорожской области.

О решении британских властей передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow 11 мая объявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.