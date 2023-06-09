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14:20, 9 июня 2023Россия

Авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в Запорожской области

Минобороны заявило, что авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в Запорожье

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России был сбит украинский самолет МиГ-29 в Запорожской области. Об этом заявили журналистам в пятницу, 9 июня, в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что произошло это в районе населенного пункта Новое Запорожье.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Бабино Херсонской области удалось сбить украинский самолет Су-25, отметили в Минобороны.

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Также за сутки были уничтожены 13 беспилотников противника в районах населенных пунктов Огурцово, Ольшана Харьковской области, Житловка Луганской народной республики, Володино, Красногоровка Донецкой народной республики, Сладкая Балка Запорожской области, Братолюбовка, Песчаное и Васильевка Херсонской области.

Ранее оборонное ведомство отчиталось о том, что авиация ВКС России сбила самолет Су-24 ВСУ в районе Славянска ДНР. Тогда же российские ПВО уничтожили украинский вертолет Ми-8 и сбили 11 беспилотников.

До этого российские истребители уничтожили в районе Варваровки и Красноармейска ДНР украинские самолеты Су-24 и Су-25.

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    Анна Щербакова
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