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18:47, 18 мая 2023Мир

Великобритания подтвердила использование Украиной переданных ракет Storm Shadow

Глава Минобороны Британии Уоллес: ВСУ начали использовать переданные ракеты Storm Shadow

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать преданные Великобританией крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Это подтвердил глава Минобороны королевства Бен Уоллес на встрече с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом в Лондоне, сообщает Sky News.

«Все, что я могу сказать, это то, что они использовались с тех пор, как мы объявили об их развертывании на Украине, но я не собираюсь вдаваться в дальнейшие подробности», — отметил британский министр.

Он также назвал системы вооружения, которые были предоставлены Украине западными союзниками, «мощными» и «способны изменить ситуацию».

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Семен Александров
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