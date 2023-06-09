Стюардесс крупной авиакомпании начнут отстранять от полетов за лишний вес

Авиакомпания Hainan Airlines будет отстранять от полетов стюардесс с лишним весом

Стюардесс крупной китайской авиакомпании Hainan Airlines начнут отстранять от полетов за лишний вес. Об этом сообщило издание Global Times.

В источнике говорится, что в начале июня 2023 года авиакомпания включила требование о контроле веса женщин-бортпроводниц в руководство по проверке профессионального внешнего вида членов экипажа. В документе прописаны конкретные стандарты веса и размера стюардесс на разных уровнях. Так, стандарт веса рассчитывается по формуле: рост (в сантиметрах) минус 110.

За стюардессами, вес которых превышает стандарт менее чем на пять процентов, в авиакомпании будут наблюдать месяц. По истечении этого срока они должны будут пройти очную проверку и взвеситься. Бортпроводниц, чей вес будет выше стандарта на десять процентов, руководство требует немедленно отстранить от полетов. Как пишет Global Times, члены экипажа будут составлять для них план похудения и следить за его выполнением.

Издание отмечает, что в требовании Hainan Airlines о контроле веса женщин-бортпроводниц говорится, что такие меры призваны поддержать профессиональный имидж компании. Тем временем сотрудник гражданской авиации рассказал СМИ, что контроль веса членов экипажа является беспрецедентным решением для местной авиационной отрасли.

Эксперт по правовым вопросам, к которому обратились за комментарием журналисты, выразил обеспокоенность по этому поводу. Он заявил, что такое требование налагает на сотрудников дополнительные трудовые обязательства без соблюдения надлежащих юридических процедур, что вызывает сомнения в его законности.

Ранее бывшая стюардесса авиакомпании Emirates Airline Майя Дукарик пожаловалась на строгие требования к внешнему виду бортпроводниц. По словам девушки, в компании действует корпоративная программа по контролю массы тела, в ходе которой участники проходят проверку веса — за лишние килограммы предусмотрены определенные наказания для сотрудников.