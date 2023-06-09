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16:30, 9 июня 2023Интернет и СМИ

Звезда «Зеленого слоника» оценил задержание победителя «Битвы экстрасенсов»

Актер Пахомов счел задержание победителя «Битвы экстрасенсов» Волхова прискорбным фактом
Сергей Пахомов (Пахом). Архивное фото

Сергей Пахомов (Пахом). Архивное фото. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Актер, звезда фильма «Зеленый слоник» (запрещен к распространению в России) и участник «Битвы экстрасенсов» Сергей Пахомов оценил задержание победителя телепроекта Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков), подозреваемого в попытке вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК). Комментарий приводит «Говорит Москва».

Пахомов заявил, что экстрасенс на телевидении и в жизни не всегда является человеком, действительно обладающим сверхъестественными способностями. «И этот прискорбный факт (задержание Бурикова — прим. «Ленты.ру») говорит только о том, что в основном все эти телевизионные экстрасенсы — это двуличные или даже трехличные люди. И, скорее всего, они вообще предрасположены к криминалу как таковому, асоциальному образу жизни», — счел участник телешоу.

Он также указал, что, глядя на экстрасенса в телепрограмме, зритель видит только «телевизионную внешнюю оболочку» и не может распознать реальное состояние души этого человека.

8 июня стало известно, что спецназ задержал в Москве нескольких человек, подозреваемых в подготовке к вступлению в РДК. Среди них также был Буриков. Комментируя инцидент, он отверг связи с РДК и призвал следствие разобраться в ситуации.

Дмитрий Буриков победил в 13 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Герой проекта называл себя магом-язычником и последователем культа Велеса.

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    Маргарита Щигарева
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