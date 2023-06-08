Спецназ задержал вступившего в РДК победителя «Битвы экстрасенсов»

РВ: спецназ в Москве задержал вступившего в РДК победителя «Битвы экстрасенсов» Волхова

Спецназ в Москве задержал победителя «Битвы эстрасенсов» Дмитрия Волхова, вступившего в состав «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что один из задержанных силовиками в столице участников группы оказался звездой шоу. Вместе с ним, по информации канала, также были задержаны еще несколько участников группы.

На кадрах, которые сопровождают публикацию, видно изъятые у членов РДК листовки с агитацией и ножи.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 23-летнего россиянина, пытавшегося незаконно перейти границу в Брянской области, чтобы добраться до Украины и вступить там в ряды «Русского добровольческого корпуса».