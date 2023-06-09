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13:00, 9 июня 2023Россия

Петербурженка достала из пруда тонущего мальчика на глазах у пьяных родителей

В Петергофе женщина достала из пруда тонущего мальчика, пока его пьяные родители ссорились
Английский пруд

Английский пруд. Кадр: Игорь Копча / YouTube

В Петергофе женщина достала из Английского пруда тонущего трехлетнего мальчика, пока его пьяные родители ссорились на берегу. Об этом сообщает 78.ru.

Петербурженка пояснила, что ребенок угодил в воду на глазах у взрослых. По ее словам, родители не следили за мальчиком, они были изрядно подвыпившими и ругались матом.

Женщина бросилась в пруд и спасла ребенка. Она обратила внимание, что мальчик был плохо одет и голоден. После россиянка обратилась в полицию.

Сейчас оперативники начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Ступино вытащил 11-летнюю школьницу из горящего закрытого автомобиля.

Все произошло на улице Чайковского. Сейчас сотрудники полиции начали выяснять, по какой причине машина была заперта, а также почему девочка оказалась внутри.

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    Анна Щербакова
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