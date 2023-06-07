Под Москвой мужчина вытащил школьницу из горящего авто и попал на видео
Житель подмосковного Ступино вытащил 11-летнюю школьницу из горящего закрытого автомобиля. Действия мужчины попали на видео, соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «Ступино».
На появившемся видеоролике видно, как девочка пытается выбраться из иномарки Volkswagen, объятой пламенем. Ей на помощь приходит прохожий: мужчина разбивает окно кирпичом и достает ребенка.
Все произошло на улице Чайковского. Сейчас сотрудники полиции начали выяснять, по какой причине машина была заперта, а также почему девочка оказалась внутри, передает Telegram-канал Mash.
В ступинских пабликах разъяснили, что спаситель ребенка — местный житель Алексей Юдаев.
В мае сообщалось, что в Подмосковье мужчина в последний момент спас девушку в наушниках от приближающегося поезда.