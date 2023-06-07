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15:48, 7 июня 2023Россия

Под Москвой мужчина вытащил школьницу из горящего авто и попал на видео

Житель подмосковного Ступино вытащил 11-летнюю школьницу из горящего закрытого автомобиля

Житель подмосковного Ступино вытащил 11-летнюю школьницу из горящего закрытого автомобиля. Действия мужчины попали на видео, соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «Ступино».

На появившемся видеоролике видно, как девочка пытается выбраться из иномарки Volkswagen, объятой пламенем. Ей на помощь приходит прохожий: мужчина разбивает окно кирпичом и достает ребенка.

Все произошло на улице Чайковского. Сейчас сотрудники полиции начали выяснять, по какой причине машина была заперта, а также почему девочка оказалась внутри, передает Telegram-канал Mash.

В ступинских пабликах разъяснили, что спаситель ребенка — местный житель Алексей Юдаев.

В мае сообщалось, что в Подмосковье мужчина в последний момент спас девушку в наушниках от приближающегося поезда.

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    Анна Щербакова
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