Тело женщины нашли после прорыва плотины Каховской ГЭС под Херсоном

Экстренные службы: найдено тело погибшей женщины после прорыва плотины Каховской ГЭС

Тело погибшей женщины было найдено в зоне затопления в Херсонской области после прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщили в экстренных службах региона, передает ТАСС.

О прорыве дамбы Каховской ГЭС стало известно в ночь на 6 июня. Происшествие привело к неконтролируемому сбросу воды. Десятки населенных пунктов оказались блокированы, в частности, Новую Каховку затопило почти полностью.

«В ходе проведения спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения», — указал собеседник ТАСС в экстренных службах. Пенсионерка стала восьмым человеком, жизнь которого не удалось спасти.

До этого временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ущерб от разрушения затопленных домов в регионе может превысить 1,5 миллиарда рублей.

Управлению МЧС по Херсонской области дано поручение обойти домохозяйства и подготовить передвижные помпы для откачивания воды с нижних этажей и из подвалов, уточнил Сальдо.

Эвакуация из подтопленных районов Херсонской области началась 7 июня.