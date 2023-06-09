Названо количество подтопленных домов в Херсонской области

ТАСС: в Херсонской области подтоплено почти 22,3 тысячи жилых домов

По последним данным, количество подтопленных домов в Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) превысило 22 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Представитель экстренных служб уточнил, что в 17 населенных пунктах подтоплены почти 22,3 тысячи жилых домов. При этом уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра, до десяти метров.

В экстренных службах также отметили, что на данный момент в трех пунктах временного размещения находятся более 1,1 тысячи человек, из них 110 детей и 35 маломобильных граждан.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.