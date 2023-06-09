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13:57, 9 июня 2023Мир

Премьер Польши заявил о страхе выдворения российского посла

Премьер Польши Моравецкий рассматривает выдворение посла России, но боится ответных мер
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассматривает высылку посла России, но боится ответных мер со стороны Москвы. О страхе выдворения российского посла он заявил на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Одна часть моего сердца подсказывает мне быстрее выдворить посла России. Половина меня считает, что мы должны так сделать. Но дипломаты убеждают меня пока этого не делать, так как сразу последует ответ, и мы будем не в состоянии помогать находящимся в России полякам», — сказал политик.

По его мнению, Польша сейчас находится в состоянии глубокого конфликта с Россией, и в случае высылки посла российская сторона сразу прекратит работу польского посольства в Москве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Польшу в планах с помощью Украины уничтожить Россию как независимое государство.

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    Семен Александров
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