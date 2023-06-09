Отец оригинально проучил обидевшую его детей девочку

Отец купил детям надувной замок, чтобы проучить девочку, запретившую играть в ее бассейне

Пользователь TikTok с ником @petty_dad придумал оригинальный способ проучить восьмилетнюю девочку, которая обидела его детей, запретив им играть в ее надувном бассейне. На видео с рассказом мужчины 7 июня обратило внимание издание The Independent.

«Маленькая девочка, живущая в доме вниз по улице, не разрешила моим дочкам играть в ее бассейне стоимостью 20 долларов. Теперь у меня зуб на восьмилетнего ребенка», — написал пользователь.

В ролике мужчина показал, как заказал в интернет-магазине большой бассейн в виде замка за 899 долларов. «Не могу дождаться того момента, когда эта девочка попросится поиграть в нем», — добавил автор видео.

Позднее мужчина опубликовал видео, в котором показал, как устанавливает новый бассейн во дворе дома. Он отметил, что остался доволен покупкой.

Ролик @petty_dad набрал 24 миллиона просмотров и вызвал бурные обсуждения в сети. «Мне нравится ваша месть... Так держать, папа!», «Выглядит довольно круто», «Мне надо купить такой же бассейн своим детям», — оставили комментарии пользователи.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как оригинально проучила сына, который регулярно прогуливал уроки в школе. Женщина попросила знакомого полицейского разыграть ребенка и сказать, что из-за прогулов его мать арестуют.