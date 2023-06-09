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23:04, 9 июня 2023Россия

Путин дал поручения Мишустину после разрушения Каховской ГЭС

Путин поручил Мишустину создать комиссию по ситуации с затоплением в Херсонской области
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать правительственную комиссию по ситуации в Херсонской области. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что комиссия должна быть создана 9 июня. Ей предстоит разработать план ликвидации последствий крупномасштабного наводнения в регионе, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.

По информации «Известий», возглавил комиссию вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

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    Марина Совина
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