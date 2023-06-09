Телеведущий США Моррис: попытки Зеленского удержать власть грозят тысячами смертей

Американский журналист Клейтон Моррис заявил, что попытка президента Украины Владимира Зеленского удержать власть с помощью подрыва Каховской гидроэлектростанции грозит многотысячными жертвами. С таким мнением он выступил в эфире программы Redacted News, запись опубликована на YouTube.

Моррис заявил, что за одну ночь силы Украины и НАТО частично разрушили плотину ГЭС и могли уничтожить ее полностью. «Вот, что происходит, когда вы разрушаете дамбу. Просто посмотрите на это: тысячи невинных людей погибнут в близлежащих городах», — обвинил телеведущий из США Зеленского.

Журналист добавил, что многие люди «недооценивают силу воды». Однако подобное наводнение невозможно контролировать с помощью искусственного сооружения.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия изучат.