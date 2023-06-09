Среда обитания
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15:39, 9 июня 2023Среда обитания

Грета Тунберг окончила школу и собралась бастовать по-новому

Грета Тунберг после окончания школы пообещала продолжить пятничные забастовки

Фото: Roberto Pfeil / Globallookpress.com

20-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг написала в пятницу, 9 июня, в своем Twitter-аккаунте, что после сегодняшнего выпуска из школы больше не сможет проводить свои так называемые школьные забастовки. Но климатические протесты по пятницам она пообещала не прекращать, ведь общество еще не изменило своего отношения к окружающей среде.

Сегодняшняя забастовка стала для Тунберг 251-й. Она проводит их с 2018 года, когда впервые вместо занятий вышла к шведскому парламенту, протестуя против недостаточных, по ее мнению, усилий по борьбе с изменением климата.

Активистка сообщила, что не ожидала такого внимания к своей деятельности, которое привело к созданию движения Fridays for Future. Она пообещала продолжить свои пятничные акции, которые теперь сменят название, потому что больше не могут оставаться школьными.

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В 2018 и 2019 годах Грета Тунберг выступала на мероприятиях ООН, посвященных изменению климата. Журналисты назвали ее речи резкими и саркастичными, высказывания активистки быстро стали популярными в соцсетях. Ее неоднократно задерживали на различных акциях протеста, связанных с вопросами экологии.

Не обходило Тунберг и научное признание. В марте 2023 года университет Хельсинки присвоил экоактивистке звание почетного доктора факультета теологии. Профессор университета Мартти Ниссинен объяснил изданию Helsingin sanomat, что тем самым университет хочет расширить взгляд на права человека и состояние Земли. «Мы хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она», — сказал ученый.

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    Дмитрий Воронин
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