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21:20, 9 июня 2023Мир

Экс-разведчик США объяснил причину подрыва Каховской ГЭС

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский решил взорвать Каховскую ГЭС для привлечения внимания
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner объяснил причину подрыва Каховской гидроэлектростанции. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский решился на этот шаг, чтобы привлечь внимание Запада.

Офицер заявил, что мир устал от финансирования Украины. «Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание», — добавил он.

Риттер полагает, что подобным действием мог стать подрыв Каховской ГЭС, в котором украинские власти пытаются обвинить Россию.

Экс-разведчик указал, что Москва неоднократно предупреждала о готовящихся провокациях, однако на Западе проигнорировали это.

Риттер заключил, что даже на Украине понимают, что контрнаступление ее Вооруженных сил не закончится ничем хорошим.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

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    Марина Совина
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