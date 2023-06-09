Дачникам посоветовали бороться с сорняками с помощью соли

Для борьбы с сорняками дачникам посоветовали полить участки раствором из соли

Бороться с сорняками на даче можно с помощью раствора из соли. О таком совете для владельцев земельных участков стало известно из материала издания «БелНовости».

В качестве способа борьбы с сорняками дачники часто используют опилки и щебень, которыми покрывают проблемные участки. Однако в числе методов также есть раствор из соли — для этого в литре горячей воды нужно растворить две столовые ложки соли.

Раствором необходимо полить дорожки, однако следует избегать самих грядок с растениями. Дачникам также порекомендовали не делать раствор, а посыпать участки солью и залить их горячей водой.

Ранее российским дачникам в качестве метода борьбы с сорняками на участке посоветовали использовать раствор из водки. Подобным способом можно воспользоваться в начале сезона. Дачникам рекомендовали полить грядки смесью 10 литров воды и стакана водки.