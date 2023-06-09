В российском регионе мужчина изнасиловал незнакомку и попал под следствие

В Самарской области задержали 28-летнего мужчину, изнасиловавшего 27-летнюю незнакомку

В Самарской области задержали 28-летнего мужчину, изнасиловавшего 27-летнюю незнакомку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 7 июня фигурант напал на потерпевшую около заведения города Ершова. Он надругался над женщиной. Та стразу же обратилась в полицию.

Вскоре подозреваемого поймали. Сейчас решается вопрос об его аресте. Возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали троих мужчин, избивших соседа и изнасиловавших его супругу