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20:56, 9 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе мужчина изнасиловал незнакомку и попал под следствие

В Самарской области задержали 28-летнего мужчину, изнасиловавшего 27-летнюю незнакомку

Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

В Самарской области задержали 28-летнего мужчину, изнасиловавшего 27-летнюю незнакомку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 7 июня фигурант напал на потерпевшую около заведения города Ершова. Он надругался над женщиной. Та стразу же обратилась в полицию.

Вскоре подозреваемого поймали. Сейчас решается вопрос об его аресте. Возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали троих мужчин, избивших соседа и изнасиловавших его супругу

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    Екатерина Власова
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