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20:53, 9 июня 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за шантаж школьниц откровенными фотографиями в интернете

В Симферополе будут судить 24-летнего юношу, обвиняемого в растлении и шантаже школьниц

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Симферополе суд рассмотрит дело 24-летнего местного жителя, обвиняемого в растлении и шантаже школьниц в Интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, с мая 2017 по сентябрь 2022 года юноша в социальных сетях искал девочек-подростков, начинал с ними общаться и просил откровенные фото. Если он получал снимки, то начинал шантажировать школьниц и обещал распространить кадры, если они не сделают для него более откровенные фотографии.

Всего известно о 19 пострадавших. Россиянина обвиняют по ряду статей УК РФ, в том числе понуждение несовершеннолетних к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершение развратных действий в отношении более двух лиц, видеосъемка несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.

В настоящий момент мужчина находится в СИЗО.

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    Екатерина Власова
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