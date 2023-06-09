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13:55, 9 июня 2023Россия

Очевидцы рассказали о подлете беспилотника к Воронежу

Жители Воронежа рассказали, что перед падением БПЛА слышали долгий «звук мопеда» в воздухе

Фото: Ара Килонянс / Коммерсантъ

Перед падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Воронеже слышали долгий «звук мопеда» в воздухе. Об этом «Ленте.ру» рассказали находившиеся неподалеку от места падения аппарата на жилой дом очевидцы.

По словам одной из местных жительниц, поначалу она была уверена, что странный звук издает мопед, однако звук был монотонным и длительным, и скоро стало понятно, что его издает объект не на земле, а в небе.

Увидеть беспилотник ей не удалось, так как в тот момент аппарат летел еще слишком высоко.

В ответ на версию о том, что дрон запускали со стороны Воронежского водохранилища, местная жительница сообщила «Ленте.ру», что беспилотник пролетал примерно в 12 километрах от города — над селом Девица, который находится восточнее водохранилища и самого Воронежа.

Другая собеседница «Ленты.ру», представившаяся Ириной, также отметила необычный звук, который издавал летательный аппарат.

Не видела [дрон], но звук явно был новый, привыкла к звуку самолетов с [аэродрома] Балтимора и поэтому поняла что это что-то иное. После, через десять минут, новости пошли, что упал в центре

Иринажительница Воронежа

Кроме того, в комментариях к сообщениям о взрыве дрона жители региона сообщали, что незадолго до появления беспилотника они слышали звук взлета истребителей. «Очень долго гудел и на высоте. Перед этим истребители летали, и я не подумала, что это может нести опасность. Но звук был необычный, поэтому пошла новости читать. А тут про этот взрыв пишут», — сообщила горожанка.

О том, что в жилой дом в Воронеже врезался дрон, стало известно утром 9 июня. В результате произошел взрыв, который повредил минимум десять квартир и разрушил несущую стену на втором этаже здания. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, пострадали три местных жителя, они были ранены осколками стекла. После инцидента губернатор поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба.

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    Марк Леонов
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