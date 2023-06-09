Туриста депортировали с Бали из-за небольшого дефекта в паспорте

Австралийца депортировали с Бали в Сидней из-за порванной страницы в паспорте

Австралийцу запретили въезд в Индонезию из-за небольшого дефекта в паспорте. Подробности истории публикует издание News.com.au.

29-летний Мэтт Ванденберг (Matt Vandenberg) летел из Сиднея на Бали, где должна была состояться свадьба его друга. Однако на индонезийской таможне Ванденбергу сообщили, что из-за порванной страницы в паспорте его не могут пустить в страну и он будет депортирован.

Путешественнику пришлось провести в аэропорту 12 часов, прежде чем он смог вернуться домой следующим рейсом. Несмотря на печальный опыт, австралиец отметил, что сотрудники аэропорта были с ним вежливы. «Сопровождавшие меня полицейские оказались лучшими людьми, которых я когда-либо встречал», — поделился он.

В итоге туриста отправили домой, но Ванденберг надеется, что его документы быстро восстановят и он сможет успеть на свадьбу. «Вероятно, это будет хорошим примером для всех остальных людей, путешествующих в Индонезию», — написал он в своем Twitter.

Ранее стало известно, что жители Бали стали писать больше доносов на туристов, в том числе россиян, из-за чего выросло количество депортаций. По данным властей, граждане острова все чаще жалуются на неправомерное поведение иностранцев. Приезжих призывают не воспринимать каждую зону Бали в качестве места отдыха, поскольку там живут люди.

