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18:07, 6 июня 2023Путешествия

Жители Бали стали писать больше доносов на россиян

Власти Бали: количество депортаций туристов с острова выросло из-за доносов от жителей

Фото: Agunng Parameswara / Getty Images

Жители Бали стали писать больше доносов на туристов, в том числе россиян, из-за чего выросло количество депортаций. Об этом сообщила РИА Новости директор исполнительного агентства администрации индонезийского острова Флорес Шана Фатина.

По данным властей, граждане страны все чаще жалуются на неправомерное поведение иностранцев. Приезжих призывают не воспринимать каждую зону Бали в качестве места отдыха, поскольку там живут люди. «Пожалуйста, проявите уважение», — подытожила Фатина.

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При этом она добавила, что не все представители министерства туризма Индонезии поддерживают жесткую риторику губернатора Бали Вайана Костера в отношении российских и украинских туристов. В ведомстве его действия посчитали неосторожными и экспрессивными, поделилась собеседница агентства.

«Наш туризм стал очень хрупок после пандемии COVID-19, мы все еще восстанавливаемся после нее, и у нас есть цель — 7,4 миллиона туристов в год, которую мы хотим достичь», — заключила она, отметив в конце, что россияне включены в этот план.

Ранее Костер выпустил правила поведения и запреты для туристов на острове Бали. К примеру, нельзя арендовать транспортные средства, в том числе мопеды, если компания, предоставляющая услугу, не зарегистрирована официально. Кроме того, правительство Индонезии пообещало немедленно депортировать непослушных туристов, нарушающих правила пребывания в стране.

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    Зарина Дзагоева
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