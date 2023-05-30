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13:26, 30 мая 2023Путешествия

На Бали официально ввели ограничения по аренде мопедов для туристов

Губернатор Бали Вайан Костер официально ввел ограничения по аренде мопедов для туристов

Фото: Agunng Parameswara / Getty Images

Власти Бали официально ограничили для туристов возможность арендовать транспортные средства, в том числе мопеды. Об этом заявил губернатор индонезийского острова Вайан Костер (Wayan Koster), передает The Bali Sun.

Так, по его словам, теперь туристы могут брать в аренду байк только у тех компаний, которые являются членами торговых агентств или Ассоциации по аренде транспортных средств. Кроме того, путешественники должны иметь международное водительское удостоверение, которое распространяется на вождение мотоцикла, и страховые документы.

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Местные жители выступили против запрета и попросили пересмотреть решение. Тем не менее Костер уже предпринял первые шаги для введения новых правил в силу.

«Жителям Бали запрещено содействовать иностранным туристам, которые желают совершать действия, несовместимые с их визовыми правами или положениями закона», — заключил губернатор.

Ранее в мае стало известно, что власти Бали захотели ограничить количество иностранных отдыхающих, в том числе российских.

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    Зарина Дзагоева
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