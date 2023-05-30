На Бали официально ввели ограничения по аренде мопедов для туристов

Губернатор Бали Вайан Костер официально ввел ограничения по аренде мопедов для туристов

Власти Бали официально ограничили для туристов возможность арендовать транспортные средства, в том числе мопеды. Об этом заявил губернатор индонезийского острова Вайан Костер (Wayan Koster), передает The Bali Sun.

Так, по его словам, теперь туристы могут брать в аренду байк только у тех компаний, которые являются членами торговых агентств или Ассоциации по аренде транспортных средств. Кроме того, путешественники должны иметь международное водительское удостоверение, которое распространяется на вождение мотоцикла, и страховые документы.

Местные жители выступили против запрета и попросили пересмотреть решение. Тем не менее Костер уже предпринял первые шаги для введения новых правил в силу.

«Жителям Бали запрещено содействовать иностранным туристам, которые желают совершать действия, несовместимые с их визовыми правами или положениями закона», — заключил губернатор.

Ранее в мае стало известно, что власти Бали захотели ограничить количество иностранных отдыхающих, в том числе российских.