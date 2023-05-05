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11:09, 5 мая 2023Путешествия

На Бали захотели ввести квоты для туристов

Detic: власти Бали захотели ввести ограничения на количество российских туристов

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Власти индонезийского острова Бали захотели ограничить количество иностранных отдыхающих, в том числе российских. О намерении ввести в провинции квоты для туристов заявил губернатор острова Ваян Костер, сообщает информационный портал Detic.

«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим его, внедрив систему квот», — приводит издание его слова. Костер отметил, что одна из возможных систем квот требует регистрации иностранцев за год до запланированной поездки. В таком случае люди будут ждать своей очереди на въезд.

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Губернатор признался, что одной из причин возможного введения ограничений является плохое поведение отдыхающих на индонезийском курорте. «Сейчас возникло новое явление, когда ряд туристов, в основном из России, творят безобразия и хулиганят», — пояснил он.

Ранее в мае вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал основными причинами депортации россиян с Бали незаконную работу и нарушение правил вождения. Эксперт уточнил, что с начала 2023 года с острова были выдворены 27 граждан России из-за «неадекватного поведения».

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Валентина Процкова
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