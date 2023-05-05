На Бали захотели ввести квоты для туристов

Detic: власти Бали захотели ввести ограничения на количество российских туристов

Власти индонезийского острова Бали захотели ограничить количество иностранных отдыхающих, в том числе российских. О намерении ввести в провинции квоты для туристов заявил губернатор острова Ваян Костер, сообщает информационный портал Detic.

«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим его, внедрив систему квот», — приводит издание его слова. Костер отметил, что одна из возможных систем квот требует регистрации иностранцев за год до запланированной поездки. В таком случае люди будут ждать своей очереди на въезд.

Губернатор признался, что одной из причин возможного введения ограничений является плохое поведение отдыхающих на индонезийском курорте. «Сейчас возникло новое явление, когда ряд туристов, в основном из России, творят безобразия и хулиганят», — пояснил он.

Ранее в мае вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал основными причинами депортации россиян с Бали незаконную работу и нарушение правил вождения. Эксперт уточнил, что с начала 2023 года с острова были выдворены 27 граждан России из-за «неадекватного поведения».

