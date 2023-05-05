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06:53, 5 мая 2023Путешествия

Россиян предупредили о главных ошибках при поездках на Бали

Вице-президент РСТ Барзыкин: незаконная работа является причиной депортации с Бали

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Основными причинами депортации с индонезийского острова Бали являются незаконная работа и нарушение правил вождения, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил россиян о главных ошибках при поездках на остров.

Ранее появилась информация о том, что российских туристов на Бали стало меньше. Глава регионального отделения Министерства юстиции и по правам человека Ангиат Напитупулу заявил, что точно не знает причину сокращения числа российских граждан на Бали. Однако, по словам чиновника, есть факторы, которые привели к его снижению.

Один из них — участившиеся депортации россиян с острова. Так, с начала 2023 года с Бали были выдворены 27 граждан России.

Основные проблемы и причины депортации — это нарушение правил вождения или незаконная работа

Юрий Барзыкинвице-президент Российского союза туриндустрии

«При соблюдении минимума требований никаких проблем не возникнет. Специально никто за россиянами там не охотится и не преследует. Те проблемы, о которых появляется информация, в равной степени касаются и представителей других государств», — сообщил Барзыкин.

При этом вице-президент РСТ заявил, что санкции, которые предъявляются за нарушение традиционных норм могут быть значительнее суровее в других странах. «Нужно вести себя адекватно, и никаких проблем не возникнет», — заключил он.

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4 мая стало известно, что двух российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в комплексе храмов Пура Бесаких. Отмечается, что россияне нарушили традиционные нормы: они танцевали и позировали на территории святыни в неподобающем виде, несмотря на замечания со стороны местных жителей.

В апреле власти Бали депортировали двух россиян за причастность к делу о наркотиках. Отдыхающие из России Александр С. (41 год) и Роман К. (27 лет), были задержаны на одной из вечеринок в городе Банджар Мумбул 15 апреля.

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Алена Шевченко
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