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15:12, 4 мая 2023Путешествия

Двух россиян депортируют с Бали за неподобающее поведение в храме

Detik: двух россиян депортируют с Бали за танцы и неподобающий внешний вид в храме

Фото: Winds / Shutterstock / Fotodom

Двух российских туристов депортируют с популярного индонезийского острова Бали за неуважительное поведение в комплексе храмов Пура Бесаких. Об этом пишет Detik.

Отмечается, что россияне нарушили традиционные нормы: они танцевали и позировали на территории святыни в неподобающем внешнем виде, несмотря на замечания со стороны местных жителей.

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«Что касается их отправки в Россию, билеты куплены на 12 мая, — приводит издание слова главы иммиграционной службы населенного пункта Сингараджа Хендра Сетиаван (Hendra Setiawan). — Так что до этой даты они будут находиться в центре для задержанных мигрантов. Но мы продолжим осуществлять процесс депортации».

Ранее в апреле стало известно, что российские туристы стали лидерами по количеству депортаций с индонезийского острова Бали. Так, с января по середину апреля 2023 года с азиатского курорта были выдворены 96 иностранцев, из них 23 — граждане России. Самые распространенные совершаемые приезжими нарушения — неправомерное использование вида на жительство, уголовные преступления и нелегальная работа.

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Фариза Бацазова
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