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15:33, 18 апреля 2023Путешествия

Россияне стали лидерами по количеству депортаций с Бали

Российские туристы стали лидерами по количеству депортаций с острова Бали

Фото: Imaginechina-Tuchong / Legion-media.ru

Российские туристы стали лидерами по количеству депортаций с индонезийского острова Бали. Об этом пишет РИА Новости.

Так, с начала 2023 года по 17 апреля с популярного азиатского курорта были выдворены 96 иностранцев. В региональном отделении министерства юстиции и прав человека Индонезии уведомили, что наибольшее число депортированных граждан — россияне (23 человека).

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Отмечается, что самые распространенные нарушения, совершаемые приезжими, — неправомерное использование вида на жительство и пребывание в Индонезии с просроченной визой. Причиной для депортации также становились уголовные преступления и нелегальная работа.

Ранее в апреле власти Бали депортировали двух россиян за причастность к делу о наркотиках. Отдыхающие из России — Александр С. (41 год) и Роман К. (27 лет), были задержаны на одной из вечеринок в городе Банджар Мумбул в субботу, 15 апреля.

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Фариза Бацазова
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