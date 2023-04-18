Россияне стали лидерами по количеству депортаций с Бали

Российские туристы стали лидерами по количеству депортаций с острова Бали

Российские туристы стали лидерами по количеству депортаций с индонезийского острова Бали. Об этом пишет РИА Новости.

Так, с начала 2023 года по 17 апреля с популярного азиатского курорта были выдворены 96 иностранцев. В региональном отделении министерства юстиции и прав человека Индонезии уведомили, что наибольшее число депортированных граждан — россияне (23 человека).

Отмечается, что самые распространенные нарушения, совершаемые приезжими, — неправомерное использование вида на жительство и пребывание в Индонезии с просроченной визой. Причиной для депортации также становились уголовные преступления и нелегальная работа.

Ранее в апреле власти Бали депортировали двух россиян за причастность к делу о наркотиках. Отдыхающие из России — Александр С. (41 год) и Роман К. (27 лет), были задержаны на одной из вечеринок в городе Банджар Мумбул в субботу, 15 апреля.