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11:19, 18 апреля 2023Путешествия

Двух россиян депортировали с Бали за причастность к делу о наркотиках

Detik: двух россиян депортировали с Бали за употребление наркотиков

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Власти индонезийского курорта Бали депортировали двух россиян за причастность к делу о наркотиках. Подробности публикует информационный портал Detik со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с наркотиками провинции Бали (BNNP).

По информации руководителя отделения Нурхади Ювоно, российские отдыхающие — Александр С. (41 год) и Роман К. (27 лет) — были задержаны на одной из вечеринок в городе Банджар Мумбул в субботу, 15 апреля.

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Правоохранители заподозрили туристов в употреблении запрещенных веществ и отвезли в полицию, где оба сдали тесты. Результаты оказались положительными. Отдыхающие признались, что запрещенные вещества были ими куплены за криптовалюту через мессенджер Telegram.

Ювоно подчеркнул, что россиян не только выслали с Бали, но и занесли в черный список: теперь им пожизненно запрещен въезд в Индонезию.

Ранее в марте с Бали депортировали еще нескольких туристов из России. Отмечается, что четверо путешественников были выдворены с острова за нарушение визового режима. Теперь россиянам запрещен въезд не только в провинцию, но и в страну.

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Валентина Процкова
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