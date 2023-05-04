Российских туристов на Бали стало меньше из-за участившихся депортаций

Detik: россияне не вошли в топ-10 по поездкам на Бали в апреле 2023 года

Российских туристов на индонезийском острове Бали стало меньше из-за участившихся депортаций. Об этом пишет Detik.

Так, глава регионального отделения Министерства юстиции и по правам человека Ангиат Напитупулу заявил, что в апреле 2023 года Россия не вошла в топ-10 по поездкам на популярный азиатский курорт.

Чиновник отметил, что точно не знает причину сокращения числа российских граждан на Бали. Однако, по его словам, есть факторы, которые привели к его снижению.

Один из них — участившиеся депортации россиян с острова. Так, с начала 2023 года с Бали были выдворены 27 граждан России.

Ранее в мае стало известно, что двух российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в комплексе храмов Пура Бесаких. Отмечается, что россияне нарушили традиционные нормы: они танцевали и позировали на территории святыни в неподобающем виде, несмотря на замечания со стороны местных жителей.