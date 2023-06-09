Кадыров позвонил Пригожину для разговора по-мужски

Кадыров рассказал о звонке Пригожину из-за его критики Минобороны

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о звонке главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину для разговора по-мужски. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, разговор начался с необходимости поставить точку. Кадыров выразил мнение, что точка должна быть поставлена в вопросе переходов на личности, частную жизнь и обсуждений действий Российской армии.

«Поговорили вроде по-мужски. Пришли к согласию. Пообещали в том числе не критиковать и даже не упоминать ни "Ахмат", ни "Вагнер" в заявлениях», — сказал глава Чечни.

Он пояснил, что хотел сам сообщить общественности о том, что недопонимание улажено, но Пригожин его опередил, а на следующий день командиры «Вагнера» сделали ряд циничных заявлений.

«Бандитскую "стрелку" Пригожину никто не обещал, не в нашем стиле. Я готов был выехать или вылететь, чтобы поговорить лицом к лицу. Но в своем очередном заявлении Пригожин умудрился все это преподнести именно в стиле 90-х», — продолжил Кадыров.

В заключение политик отметил, что не бывает идеальных условий ведения боевых действий с бесконечными боеприпасами и штурмовиками с реактивными ранцами. Также он заявил, сейчас нужно быть не блогером, а помогать верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину.

Ранее соратники Рамзана Кадырова, среди которых депутат Госдумы от республики Адам Делимханов, глава парламента Чечни Магомед Даудов и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, обратились к Евгению Пригожину. Причиной их недовольства стали слова главы ЧВК о спецназе «Ахмат», выполняющем задачи в ходе специальной военной операции (СВО).