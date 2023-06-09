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15:03, 9 июня 2023Мир

Названы сроки поставки F-16 на Украину

Экс-командующий войсками Польши: поставки F-16 на Украину начнутся через 2-3 месяца

Фото: Marcel Van Hoorn / Reuters

Поставки истребителей американского производства F-16 на Украину начнутся через два-три месяца, заявил экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшипчак. Его цитирует украинское агентство «Укринформ».

«Через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать», — сказал польский военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах западных стран передать Киеву «мощное» количество истребителей F-16. Однако он добавил, что у страны нет инфраструктуры для принятия истребителей. По его словам, ее нет смысла готовить до заключения договоренностей о поставках.

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    Глеб Бажуткин
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