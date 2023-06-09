Жители Санкт-Петербурга получили СМС-уведомления о явке в военкомат

Жители Петербурга получили СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат

Жителям Санкт-Петербурга стали приходить СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В военном комиссариате Кронштадтского и Курортного районов подтвердили факт рассылки СМС, указав, что уведомления направляются для сверки данных. «На регулярной основе они приходят, сверяют данные, где работают, адрес, телефоны, состояние здоровья. (...) Поводов для волнения нет», — пояснили там.

По данным одного из местных Telegram-каналов, явившимся в военкомат россиянам предлагают заключить контракт на службу в Вооруженных силах.

8 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил инициативу Минобороны уведомлять призванных на военную службу граждан посредством направления им СМС-сообщений. Он отметил, что предлагаемая мера направлена на упрощение информирования пребывающих в запасе военнообязанных. Он подчеркнул, что «никто эсэмэсками вызывать в военкоматы не будет».