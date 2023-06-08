В Госдуме ответили на вопрос о новой волне мобилизации в России

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: необходимости в мобилизации сегодня нет

В настоящее время необходимости в мобилизации нет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьев Live». Его слова приводит РИА Новости.

Также глава думского комитета рассказал о разнице между повестками и СМС-оповещением о призыве. Ранее с инициативой оповещать призывников по мобилизации выступило Минобороны России. По словам Картаполова, СМС призывник будет получать раньше, чем саму повестку.

Глава комитета напомнил, что изменения вводятся для упрощения информирования пребывающих в запасе россиян. Н«икто смсками вызывать в военкоматы не будет», — добавил он.

В конце мая Картаполов сообщил, что правительство России поддержало проект закона о поэтапном превышении призывного возраста в России. Изначально с идеей повысить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу. При этом предельный возраст призыва предполагается увеличить с 27 до 30 лет.