Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 8 июня 2023Россия

В Госдуме ответили на вопрос о новой волне мобилизации в России

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: необходимости в мобилизации сегодня нет

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В настоящее время необходимости в мобилизации нет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьев Live». Его слова приводит РИА Новости.

Также глава думского комитета рассказал о разнице между повестками и СМС-оповещением о призыве. Ранее с инициативой оповещать призывников по мобилизации выступило Минобороны России. По словам Картаполова, СМС призывник будет получать раньше, чем саму повестку.

Глава комитета напомнил, что изменения вводятся для упрощения информирования пребывающих в запасе россиян. Н«икто смсками вызывать в военкоматы не будет», — добавил он.

В конце мая Картаполов сообщил, что правительство России поддержало проект закона о поэтапном превышении призывного возраста в России. Изначально с идеей повысить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу. При этом предельный возраст призыва предполагается увеличить с 27 до 30 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    В ЛНР рассказали об уничтожении командного пункта ВСУ
    Похититель секс-игрушек объяснил свои действия поиском подарка на день рождения
    Студента из Пакистана задержали за домогательства к несовершеннолетней москвичке
    В Луганске произошли взрывы
    Басист Red Hot Chili Peppers предложил пожить в своем доме
    Известные американские бренды закроют свои магазины в России
    В Госдуме ответили на вопрос о новой волне мобилизации в России
    Врач рассказал о сложностях предстоящего Костомарову протезирования
    Перспективы отношений в паре после измены оценили
    Собиравшийся воевать на стороне ВСУ россиянин стал фигурантом дела о госизмене
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.