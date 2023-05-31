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17:25, 31 мая 2023Россия

Правительство России поддержало проект о поэтапном повышении призывного возраста

Картаполов: правительство РФ поддержало проект о поэтапном повышении призывного возраста

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Правительство России поддержало законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом в среду, 31 мая, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его цитирует РИА Новости.

В то же время он отметил, что сам отзыв кабмина комитет еще не получил. По его словам, когда отзыв будет получен, комитет будет продвигать проект.

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Предполагается, что призывать для службы в армию будут не с 18, а с 21 года, а предельный возраст призыва должен сместиться с 27 до 30 лет.

В марте 2023 года инициатива была внесена на рассмотрение в Госдуму. Авторы нормативно-правового акта предлагают поднять предельный возраст призыва на срочную службу сразу, а повышение минимального возраста производить в несколько этапов.

С начала 2024 года перестанут призывать граждан в возрасте 18 лет, с 1 января 2025-го призыву не будут подлежать 19-летние россияне, а в 2026-м переходный период закончится и установят окончательный вариант нового призывного возраста — от 21 года до 30 лет. При этом, как отмечалось ранее, 18-летние смогут пойти на срочную службу по собственному желанию.

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    Евгения Куликова
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