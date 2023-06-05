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23:07, 5 июня 2023Россия

В России предложили оповещать граждан о призыве в рамках мобилизации через СМС

Минобороны предложило оповещать россиян о призыве в рамках мобилизации через СМС

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Министерство обороны России предложило внести поправки в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, пункт 8 могут изложить в обновленной редакции. Согласно проекту, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале государственных услуг, личном кабинете налогоплательщика. «А также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг», — указано в документе.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Спустя чуть больше двух месяцев, 28 октября, она завершилась.

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    Марина Совина
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