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08:00, 9 июня 2023Интернет и СМИ

Девушка отменила поездку с таксистом и столкнулась с неадекватной реакцией

Reddit: сервис такси опубликовал личные данные девушки после ее жалобы на водителя

Фото: Mike Blake / Reuters

Пользовательница Reddit под ником Never-On-Reddit рассказала, что пожаловалась в популярный агрегатор такси Lyft на поведение водителя, который требовал ее номер телефона. Последовавшую за этим реакцию девушка сочла неадекватной: после обращения сервис опубликовал в сети ее личные данные.

«Сегодня утром водитель такси отказался везти меня, если я не дам ему номер телефона и адрес электронной почты. Мне стало не по себе, и я отменила поездку», — поделилась историей пользовательница. После этого она столкнулась с тем, что сервис отказался возвращать деньги за поездку.

После этого девушка написала пост на Reddit и пожаловалась на агрегатор такси. Когда публикация набрала три миллиона просмотров, с ней связались представители компании и предложили вернуть деньги. Вскоре после этого автор заметила, что в комментариях к ее посту Lyft указал ее настоящие имя и фамилию, хотя это и запрещено правилами портала.

Девушка потребовала убрать комментарий, однако сервис сделал это только спустя пять часов. Также представители агрегатора предложили девушке удалить аккаунт в Lyft. В ответ на это героиня истории, разозленная поведением агрегатора, порекомендовала компании лучше следить за тем, как их сотрудники общаются с клиентами.

В комментариях к посту многие пользователи поддержали рассказчицу и осудили компанию. «Это всего лишь один этап борьбы с пиар-катастрофой», «Все, что нужно было сделать компании, — вернуть девушке эти несчастные пять долларов», — возмутились они. В то же время некоторые написали, что девушке не стоило вымещать негатив на операторах службы поддержки, потому что ситуация произошла не по их вине.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как таксист отказал ему в поездке и обругал его. Свои действия водитель объяснил личной неприязнью к дизайнеру. Лебедев добавил, что написал на водителя жалобу.

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    Мария Большакова
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