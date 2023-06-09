Девушка набила дешевое тату в отпуске и разочаровалась результатом

Туристка Джонс набила тату в отпуске на Кипре и осталась с изображением кривого банана

Туристка Джессика Джонс сделала дешевую татуировку в отпуске и разочаровалась результатом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Девушка с никнеймом @jessicajones165 рассказала, что отправилась на отдых на Кипр, где решила набить на своей руке изображение полумесяца. В видео она запечатлела себя сидящей в тату-салоне, который расположен в курортном городе Айя-Напа. В конце ролика Джонс показала подписчикам результат. На размещенных кадрах видно, что рисунок полумесяца был больше похож на кривой банан.

Зрители сошлись во мнениях, что татуировка неудачная, и принялись писать об этом в комментариях. «В какой салон ты ходила? Надо знать, где лучше не появляться», «Очень рад, что я все-таки не пошел. Моя рука осталась цела», «По крайней мере линии совпадают», — высказывались они.

Ранее блогерша Джоселин (фамилия неизвестна) сделала тату с лицом американской телезвезды Кайли Дженнер и подверглась критике в сети. Инфлюэнсерша с никнеймом @therealstreetfamily рассказала, что в 14 лет набила на коже непристойную надпись и спустя несколько лет захотела ее скрыть. Для этого юзерша решила нанести новое изображение в салоне поверх татуировки.