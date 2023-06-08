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09:06, 8 июня 2023Ценности

Блогерша сделала тату с лицом Кайли Дженнер и подверглась критике в сети

TikTok-блогерша Джоселин сделала тату с лицом Кайли Дженнер на спине и показала результат

Кадр: @therealstreetfamily / TikTok

Блогерша Джоселин (фамилия неизвестна) сделала тату с лицом американской телезвезды Кайли Дженнер и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,6 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @therealstreetfamily рассказала, что в 14 лет набила на коже непристойную надпись и спустя несколько лет захотела ее скрыть. Для этого юзерша решила нанести новое изображение в салоне поверх татуировки с фразой.

Затем она показала результат работы мастера. На размещенных кадрах видно, что в области спины девушки набит рисунок с лицом Кайли Дженнер, вместо волос которой изображены змеи.

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Подписчики оценили поступок блогерши в комментариях под постом. «Вы сделали очередную глупость», «Совсем не похоже на Кайли», «Удивляюсь, как вы могли изначально додуматься до такого в 14 лет», — возмутились они.

Ранее в июне врач перечислила россиянам способы избежать рисков при нанесении татуировок. Эксперт предупредила, что упомянутая процедура может привести к аллергической реакции или заражению опасной инфекцией. По словам доктора, чтобы предотвратить данные последствия, стоит серьезно подходить к выбору тату-салона.

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    Екатерина Ештокина
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