Врач перечислила россиянам способы избежать рисков при нанесении татуировок

Хирург Петраш перечислила способы избежать заражения инфекцией при нанесении татуировки

Дерматовенеролог, косметолог и пластический хирург Надежда Петраш перечислила россиянам способы избежать главных рисков при нанесении татуировок. Соответствующий комментарий публикует «Москва 24».

Врач предупредила, что упомянутая процедура может привести к аллергической реакции или заражению опасной инфекцией. По словам доктора, чтобы предотвратить данные последствия, стоит серьезно подходить к выбору тату-салона.

«Иначе возможна передача гепатита В и С, ВИЧ, вирусных, бактериальных инфекций. Очень важно наличие одноразовых стерильных инструментов в салоне. Если вы видите, что в точке есть желтый контейнер, — это хороший знак. Значит, в этом месте правильно утилизируют и расходуют одноразовые инструменты», — рассказала Петраш.

Помимо этого, специалист отметила, что мастер должен обладать базовыми знаниями о строении кожи и не затрагивать иглой непонятные по происхождению элементы на теле.

В заключение эксперт порекомендовала хорошо обдумать свое решение перед нанесением изображения. «Любое удаление татуировки с кожи может провоцировать различные процессы: рубцевание, нарушение цвета эпидермиса. Невозможно удалить татуировку так, чтобы идеально сохранился первоначальный цвет», — добавила дерматовенеролог.

Ранее в июне блогерша с тату по всему телу показала старые фото с чистой кожей. 26-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала коллаж из кадров. На снимке, сделанном в 2016 году, девушка позировала в белом кроп-топе и коротких джинсовых шортах, которые оказались велики ей в талии. На фото 2023 года юзерша предстала в том же наряде, однако видно, что ее талия увеличилась в объеме.