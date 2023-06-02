Блогерша с тату по всему телу показала старые фото с чистой кожей

Финская блогерша Сара Пунто с тату по всему телу показала старые фото с чистой кожей

Блогерша с татуировками по всему телу Сара Пунто из Финляндии показала старые фото с чистой кожей. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

26-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала коллаж из двух кадров. Так, на снимке, сделанном в 2016 году, девушка позировала в белом кроп-топе и коротких джинсовых шортах, которые оказались велики ей в талии. Ее длинные волосы имели темный оттенок, а на коже не было рисунков.

На фото 2023 года юзерша предстала в том же наряде, однако видно, что ее талия увеличилась в объеме. Кроме того, Пунто окрасила волос в блонд и укоротила пряди и набила тату. Блогерша рассказала о событиях, которые произошли с ней за последние семь лет, включая борьбу с депрессией и тревогой и победу над расстройством пищевого поведения.

Фото: @saggysara

«Наши тела меняются с возрастом. Пожалуйста, помните об этом в следующий раз, когда вы посмотрите на свои старые фотографии и подумаете: "Хотела бы я по-прежнему так выглядеть?"» — обратилась она к подписчикам.

В сентябре 2022 года канадский шеф-повар и владелец тату-салона Реми с татуировками на 95 процентах кожи показал старое фото, сделанное до трансформации. Мужчина продемонстрировал снимок 19-летней давности, на котором предстал с высоким ирокезом, серьгами, в черном плаще и футболке с рисунком черепа. При этом видимые части тела канадца не были украшены узорами.