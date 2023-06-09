Улицы Китая раскололись

Тысячи жителей города Тяньцзинь были эвакуированы из-за трещин на улицах

Тысячи жителей города Тяньцзинь были эвакуированы из многоэтажных домов после того, как рядом с ними появились большие трещины. О том, что улицы в Китае раскололись, сообщает Reuters.

Около 3,9 тысячи граждан из трех высотных зданий были вынуждены переселиться в ближайшие отели. Правительство Тяньцзиня назвало происшествие «внезапной геологической катастрофой».

Геологи считают, что трещины на дорогах появились из-за грунтовых полостей на глубине 1,3 метра. Причиной также могло быть стать бурение геотермальных скважин, которое привело к потере почвы и оседанию земель в районе. В результате инцидента были разрушены дороги и в различной степени повреждены здания.

Ранее в Китае зафиксировали рекордную жару. 29 мая в городе Шанхай температура поднялась до 36,1 градуса Цельсия. Понедельник стал самым жарким майским днем более чем за 100 лет. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие время жаркая погода придет и в другие провинции Китая — в некоторых из них температура может достигнуть 43 градусов Цельсия.