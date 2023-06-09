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18:48, 9 июня 2023Бывший СССР

У Запорожской АЭС перехватили три украинских беспилотника

Российские средства РЭБ перехватили у Запорожской АЭС три ударных беспилотника ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) три ударных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель российских силовых структур, передает РИА Новости.

По его словам, утром 9 июня российским силам РЭБ удалось посадить три украинских дрона, которые вместе с боеприпасами ПГ-7Л (выстрелами для ручного противотанкового гранатомета РПГ-7прим. «Ленты.ру») летели в направлении ЗАЭС. После этого беспилотники обследовали специалисты-взрывотехники, принявшие решение об их уничтожении на месте.

Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит на Запорожскую АЭС новую делегацию во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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    Алевтина Запольская
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