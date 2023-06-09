В Запорожской области заявили о попытках прорыва ВСУ

Рогов заявил, что ВСУ шесть раз пытались прорвать линию фронта в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз пытались прорвать линию фронта в Запорожской области. О провальных попытках украинской армии сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«За последние сутки боевики ВСУ предприняли шесть попыток прорвать линию фронта и вклиниться вглубь нашей обороны. Четыре атаки было отражено в районе Времевского выступа и две — южнее города Орехов», — заявил он.

Рогов подчеркнул, что ВСУ не удалось добиться существенного продвижения, украинских военных отбросили с большими потерями. По его словам, российские силы активно применяли во время ударов артиллерию и авиацию.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки ВСУ на запорожском направлении. Уточнялось, что это произошло в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка. Кроме того, российские войска нанесли поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады украинской армии.