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14:15, 9 июня 2023Россия

Российские войска отразили две атаки ВСУ на запорожском направлении

Минобороны отчиталось об отражении двух атак ВСУ на запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска за сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ, находящимся южнее города Орехов. Также российские войска поразили резервы противника в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. По его словам, противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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