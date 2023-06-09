Российские войска отразили две атаки ВСУ на запорожском направлении
Российские войска за сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«В течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области», — говорится в сообщении.
Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ, находящимся южнее города Орехов. Также российские войска поразили резервы противника в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. По его словам, противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).