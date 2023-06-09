Российские войска отразили две атаки ВСУ на запорожском направлении

Минобороны отчиталось об отражении двух атак ВСУ на запорожском направлении

Российские войска за сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ, находящимся южнее города Орехов. Также российские войска поразили резервы противника в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. По его словам, противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).