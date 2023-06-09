Женщина похудела на 100 килограммов и расхотела секса

Американка Скарлет Корси потеряла интерес к интимной близости, похудев на 100 килограммов

Жительница США потеряла интерес к сексу после экстремального похудения более чем на 100 килограммов. Об интимных проблемах из-за потери веса она рассказала в интервью Kennedy News, передает New York Post.

36-летняя Скарлет Корси рассказала, что с детства была склонной к полноте и подвергалась из-за этого насмешкам сверстников. Став старше, она стала заедать стресс и приучила себя к нездоровой пищи. По словам Корси, на газированные напитки и фастфуд у нее уходило 11 тысяч долларов (около 900 тысяч рублей по современному курсу) в год. В 2019 году женщина приняла решение похудеть, согласилась на операцию по шунтированию желудка и изменила образ жизни. Однако, по признанию Скарлет, успешное похудение более чем на 100 килограммов не принесло ей ожидаемого облегчения.

Американка рассказала, что потеряла не только лишний вес, но расхотела заниматься сексом. Причина, по ее словам, заключается в комплексах, которые появились из-за обвисшей кожи, оставшейся на теле после похудения. «Это действительно повлияло на близость и романтическую связь с моим партнером. Неважно, как я поворачиваюсь, наклоняюсь или сгибаюсь у меня что-то висит», — пожаловалась Скарлет Корси. Она добавила, что излишки кожи постоянно издают странные хлопающие или чавкающие звуки.

Кроме эстетических проблем, Корси испытывает и трудности со здоровьем. По ее словам в складках на животе постоянно появляется сыпь, развиваются инфекции. Она добавила, что ей тяжело ходить и заниматься спортом, поскольку ее лишняя кожа весит более 12 килограммов. Девушка решила заработать на пластическую операцию, показывая свое тело на сайтах с платной подпиской.

Ранее психолог Екатерина Тур назвала главные причины быстрого набора веса. По мнению специалистки, если у человека нет способствующих набору лишних килограммов заболеваний, значит, причина их появления кроется в психосоматике.

