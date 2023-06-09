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20:21, 9 июня 2023Культура

Опубликован трейлер последнего с участием Кавилла сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовали трейлер последнего с участием актера Генри Кавилла сезона «Ведьмака»

Создатели сериала «Ведьмак» показали трейлер третьего сезона шоу на ежегодном игровом мероприятии Summer Game Fest 2023. Позже ролик был опубликован на официальном YouTube-канале стриминговой платформы Netflix.

В видео показали Геральта из Ривии в исполнении канадского актера Генри Кавилла, его друга барда Лютика, принцессу-ведьмачку Цири, чародейку Йеннифэр из Венгерберга и других героев. В тизере также появляются один из монстров, который преследует Цири, и всадники Дикой охоты.

О том, что третий сезон «Ведьмака» станет последним для Кавилла стало известно в октябре 2022 года. Отмечается, что роль Геральта перейдет к артисту Лиаму Хемсворту.

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    Сергей Равин
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