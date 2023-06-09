В России предсказали появление «молодых богатых» на фоне спецоперации

Эксперт ЦМАКП: в России появится новая социальная группа «молодые богатые» на фоне СВО

Одним из последствий начала боевых действий на Украине может стать появление новой социальной группы в России. Так называемые «молодые богатые» выделятся из категории военнослужащих, которые получают крупные выплаты от государства, предсказывает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, пишет РБК.

Военные в зоне проведения специальной военной операции получают как минимум в три раза больше, чем средняя зарплата по стране, и выплаты этой категории граждан уже сформировали дополнительный спрос. «Дальше процесс, очевидно, будет лишь нарастать», — утверждает Белоусов.

Экономист полагает, что за счет военных «возникает новый ресурс для инвестирования внутри страны». Сейчас на рынок приходят люди, у которых есть деньги и которые готовы к большему риску, чем пенсионеры — на сегодняшний день пенсионные деньги и средства финансистов формируют основные «длинные» инвестиции в экономику России.

В новых условиях Белоусов предлагает создать новые финансовые инструменты для инвестиций в перспективные и развивающиеся отрасли, среди которых космические технологии или производство беспилотников. В пресс-службе Минпромторга положительно оценили идею эксперта.

Однако другие специалисты считают, что инициатива не сможет решить проблему недофинансирования данных отраслей. Кроме того, участники боевых действий вряд ли начнут массово инвестировать — свой разовый доход они скорее потратят на бытовые нужды, отмечает директор Института народнохозяйственного программирования РАН Александр Широв.

По майским данным Минобороны, минимальная зарплата военных-контрактников в зоне боевых действий на Украине составляет 204 тысячи рублей в месяц. Мобилизованным и военнослужащим, которые заключили контракт во время спецоперации, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

