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01:48, 10 июня 2023Культура

Умер актер из сериала «Во все тяжкие»

Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе

Фото: IMDB

Умер американский актер и комик Майк Батайе. Об этом сообщает Variety.

Артист скончался 1 июня во сне от сердечного приступа. Ему было 52 года.

Батайе запомнился ролью в сериале «Во все тяжкие», где он сыграл управляющего прачечной, в которой была спрятана нарколаборатория главных героев. Также он отметился в сериале «В Филадельфии всегда солнечно», и снялся в таких фильмах, как «Американская мечта», «Не шутите с Зоханом» и «Детройт без свинца».

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