Умер актер из сериала «Во все тяжкие»
Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе
Умер американский актер и комик Майк Батайе. Об этом сообщает Variety.
Артист скончался 1 июня во сне от сердечного приступа. Ему было 52 года.
Батайе запомнился ролью в сериале «Во все тяжкие», где он сыграл управляющего прачечной, в которой была спрятана нарколаборатория главных героев. Также он отметился в сериале «В Филадельфии всегда солнечно», и снялся в таких фильмах, как «Американская мечта», «Не шутите с Зоханом» и «Детройт без свинца».