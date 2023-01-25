Мужчина заболел раком и стал наркобароном

Британец узнал, что заболел лейкемией, построил свою наркоимперию и заработал миллионы

Житель Великобритании построил собственную наркоимперию после того, как узнал, что заболел лейкемией. Об этом сообщает LadBible.

В 2010 году у Эдварда МакКэнна диагностировали рак крови. Чтобы справиться с болью и побочными эффектами химиотерапии, он стал выращивать коноплю. Сначала британец делал марихуану для собственного употребления, но позже наладил семейный бизнес, который производил наркотик в промышленных масштабах. Бизнес принес мужчине около 4,3 миллиона фунтов (363,3 миллиона рублей). Часть заработанных денег мужчина потратил на оплату обучения в университете для своей дочери Саманты.

Полиция узнала о подпольном бизнесе, когда новоявленный наркобарон обсуждал свою деятельность с сыном. Сотрудники правоохранительных органов обыскали ферму, где семья организовала фабрику по производству наркотиков, и обнаружили коноплю, развешанную на сушилках для белья.

Онкобольной признал вину в сговоре с целью производства и поставки наркотика, которые осуществлялись с 2015 по 2020 год. На суде он сравнил себя с персонажем сериала «Во все тяжкие» Уолтером Уайтом.

МакКанна приговорили к лишению свободы на семь лет и семь месяцев. Его жене и сыну тоже предъявили обвинения: женщина получила шесть лет и семь месяцев тюрьмы, а сын — восемь лет и шесть месяцев. Обвинения были предъявлены и дочери, но в итоге были сняты.

Судья Джерейнт Уолтерс заявил, что организованное МакКанном производство было самой сложной фабрикой по производству конопли, которую он когда-либо видел. «Было бы оскорблением здравого смысла предполагать, что операция такого масштаба имеет какое-то отношение к производству медицинского каннабиса», — отметил судья.

Ранее сообщалось, что полицейского из Великобритании обвинили в организации наркокартеля. Мужчина вдохновлялся сюжетом известного сериала, а в качестве примера для подражания использовал главного героя.