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17:56, 10 июня 2023Силовые структуры

Замглавы Центра экспертизы Росгвардии арестовали по делу о мошенничестве

Хинштейн сообщил об аресте замглавы Центра экспертизы Росгвардии по делу о мошенничестве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд арестовал замглавы Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, Снигерева подозревают в изготовлении подложной экспертизы. Предварительно установлено, что сотрудник Росгвардии получил шесть миллионов рублей за положительное заключение по документам с завышенной сметой на ремонт здания МВД в Газетном переулке Москвы.

«Вчера Снегирев был задержан сотрудниками ГСУ СКР по Москве при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии. В его кабинете и дома прошли обыски. Тем же вечером Снегирев был арестован на два месяца», — написал Хинштейн.

Кроме того, суд арестовал экс-начальника управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрия Петрухина и его бывшего заместителя Вадима Сафьянова. Также под подозрением находится директор ООО «ЭнергоСтрой» Максим Иванов.

Ранее суд заключил под стражу директора филиала компании «Россети» Андрея Майорова, проходящего по уголовному делу о мошенничестве. Подсудимый арестован по ходатайству следствия до 29 июля.

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